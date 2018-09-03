Настройка рекламной кампании Facebook

Уважаемые коллеги!

Для проекта http://rightstory.ru/ необходимо настроить рекламную кампанию в Facebook «под ключ» от креатива до технической реализации.

В заявке прошу указать:

1) Точную стоимость и срок работ по настройке и поддержке в течении 1 месяца

2) Ссылки на портфолио и/или предыдущие аналогичные проекты

3) Краткое описание концепта рекламы на FaceBook для данного проекта и все что выделит Вас как исполнителя на фоне остальных фрилансеров.