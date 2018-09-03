Настройка рекламной кампании Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок177 просмотров

Уважаемые коллеги!

Для проекта http://rightstory.ru/ необходимо настроить рекламную кампанию в Facebook «под ключ» от креатива до технической реализации.

 

В заявке прошу указать:

1)     Точную стоимость и срок работ по настройке и поддержке в течении 1 месяца

2)     Ссылки на портфолио и/или предыдущие аналогичные проекты

3)     Краткое описание концепта рекламы на FaceBook для данного проекта и все что выделит Вас как исполнителя на фоне остальных фрилансеров.

7 лет назад
inoline
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

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