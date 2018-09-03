Необходим план по продвижению нового шоурума Facebook&Instagram. Цель: быстрый выход на продажи в Instagram Бюджет: Ваша рекомендация. ЦА: М 18-34. ГЕО: Москва, СПБ Что ждем на выходе: небольшой план ...
План по развитию группы ВК
Для бюро переводов (https://perevod.one) требуется план (разовая работа) по развитию группы ВК (https://vk.com/perevod_one).
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