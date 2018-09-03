План по развитию группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок161 просмотр

Для бюро переводов (https://perevod.one) требуется план (разовая работа) по развитию группы ВК (https://vk.com/perevod_one).

7 лет назад
bp24
43 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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