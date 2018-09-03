Есть потребность в создание 2 групп в 2 соц.сетях. В группах будут публиковаться предложения для дилеров от мебельных фабрик, соответственно нужны подписчики - те люди, кто торгует мебелью.
Загрузка на Youtube. Вед соц сетей BK, OK, FB, TW, Instagram. Статьи
Требуется специалист по загрузке видео на Youtube (грамотная SEO оптимизация описания, тегов, субтитров), а также размещение на других видео хостингах (максимально возможных), и репосты в социальные сети (как можно больше)
РАЗОВО ТРЕБУЕТСЯ:
Загрузка 100 роликов на Youtube каналы (рус и англ языки). Всего 6 каналов. 3 канала на русском языке, 3 канала на английском языке.
Загрузка 100 роликов на возможные видеохостинги (яндекс видео, vimeo и т. д.).
Тематика видео: знакомства, отношения, здоровье
Репосты видео в основные социальные сети
Создание и ведение групп: ВК, ОК, FB, TW, Instagram, Google+ и т.д. размещение в них видео роликов и соответствующего контента на рус и англ языках
Грамотное SEO наполнение сайтов (движки Wordpress и OpenCart) 36 статьями на рус и англ языках (поиск и добавление соответствующих тематике статьям изображений).
Рассмотрю любые предложения
Просьба писать конкретные предложения с конкретными цифрами, без шаблонов
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