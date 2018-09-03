Загрузка на Youtube. Вед соц сетей BK, OK, FB, TW, Instagram. Статьи

Требуется специалист по загрузке видео на Youtube (грамотная SEO оптимизация описания, тегов, субтитров), а также размещение на других видео хостингах (максимально возможных), и репосты в социальные сети (как можно больше)

РАЗОВО ТРЕБУЕТСЯ:

Загрузка 100 роликов на Youtube каналы (рус и англ языки). Всего 6 каналов. 3 канала на русском языке, 3 канала на английском языке.

Загрузка 100 роликов на возможные видеохостинги (яндекс видео, vimeo и т. д.).

Тематика видео: знакомства, отношения, здоровье

Репосты видео в основные социальные сети

Создание и ведение групп: ВК, ОК, FB, TW, Instagram, Google+ и т.д. размещение в них видео роликов и соответствующего контента на рус и англ языках

Грамотное SEO наполнение сайтов (движки Wordpress и OpenCart) 36 статьями на рус и англ языках (поиск и добавление соответствующих тематике статьям изображений).

Рассмотрю любые предложения

Просьба писать конкретные предложения с конкретными цифрами, без шаблонов