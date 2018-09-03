Таргетолог в Instagram

Необходим план по продвижению нового шоурума

Facebook&Instagram.

Цель: быстрый выход на продажи в Instagram

Бюджет: Ваша рекомендация.

ЦА: М 18-34.

ГЕО: Москва, СПБ

Что ждем на выходе: небольшой план (включая предложение по таргетингам) и

обоснование.

Работа с аккаунтом будет на постоянной основе

Что от Вас потребуется при долгосрочном сотрудничестве:

-умение работать со всеми видами плейсментов в Ads Manager;

-умение работать с различными типами покупки и понимание принципиальной

разницы в результатах, которые могут быть достигнуты на одинаковых

бюджетах при покупке по CPC / CPV / CPM / CPE etc;

-понимание принципов медиапланирования;

-готовность в течение дня быть на связи и отвечать на сообщения (если проект в

работе - быть доступным в мессенджерах в адекватное время с ±12 до 19 часов);

-наличие свободного времени для осознанного ведения проектов, проведения

оптимизаций и тестов.