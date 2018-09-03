Таргетолог в Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок194 просмотра

Необходим план по продвижению нового шоурума 

Facebook&Instagram. 

Цель: быстрый выход на продажи в Instagram 

Бюджет: Ваша рекомендация. 

ЦА: М 18-34. 

ГЕО: Москва, СПБ 

Что ждем на выходе: небольшой план (включая предложение по таргетингам) и 

обоснование. 

Работа с аккаунтом будет на постоянной основе

Что от Вас потребуется при долгосрочном сотрудничестве: 

-умение работать со всеми видами плейсментов в Ads Manager; 

-умение работать с различными типами покупки и понимание принципиальной 

разницы в результатах, которые могут быть достигнуты на одинаковых 

бюджетах при покупке по CPC / CPV / CPM / CPE etc; 

-понимание принципов медиапланирования; 

-готовность в течение дня быть на связи и отвечать на сообщения (если проект в 

работе - быть доступным в мессенджерах в адекватное время с ±12 до 19 часов); 

-наличие свободного времени для осознанного ведения проектов, проведения 

оптимизаций и тестов. 

7 лет назад
guest_15361377338642
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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