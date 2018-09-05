Оформление страничек соц.сетей

Необходим специалист который поможет оформить и администрировать страничку соц.сетей.

Со своей стороны, мы:

1) Предоставим полное описание проекта, покажем наработки, фирменный стиль

2) Предоставим текстовый контент (описание, статьи)

3) Предоставим видео-контент (видео-уроки, бесплатные промо-видео, фишки экспертов и т.д)

С вас необходимо:

1) Дизайн и оформление странички в FB, VK, Insagram, включая обложку для данных соц.сетей (пока есть временный)

2) Разработать фирменный стиль (баннер) для постов (планируем 1-2 поста в день на начальном этапе), например на которых будут цитаты, факты, интересная информация.

3) Создать и выложить 8-10 постов для привлечения первых подписчиков.