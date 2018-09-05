Оформление страничек соц.сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки152 просмотра

Необходим специалист который поможет оформить и администрировать страничку соц.сетей.

Со своей стороны, мы: 

1) Предоставим полное описание проекта, покажем наработки, фирменный стиль

2) Предоставим текстовый контент (описание, статьи)

3) Предоставим видео-контент (видео-уроки, бесплатные промо-видео, фишки экспертов и т.д) 

С вас необходимо: 

1) Дизайн и оформление странички в FB, VK, Insagram, включая обложку для данных соц.сетей (пока есть временный) 

2) Разработать фирменный стиль (баннер) для постов (планируем 1-2 поста в день на начальном этапе), например на которых будут цитаты, факты, интересная информация. 

3) Создать и выложить 8-10 постов для привлечения первых подписчиков. 

7 лет назад
JustS
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

marialivinsky
Мария 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$10
5 дней
Все сделано быстро, качественно, без лишних вопросов. Очень ответственный специалист! Рекомендовать никому не буду, самому такой нужен!) Еще раз спасибо, Мария!
Приятно работать и общаться с Ильей, надежный заказчик, интересный проект. Рада нашему сотрудничеству)

Заявки фрилансеров

marialivinsky
Мария 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад