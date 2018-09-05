Поделиться опытом по smm. Устали от информационно мусора..

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки175 просмотров

Приветствуем. Требуется грамотное объяснение, как двигаться по продвижения магазина винтажных часов.

Таргет

Парсинг

Реклама  и прочие штуки. Мы одной ногой зашли во все эти методики, и даже освоили уже многое. Требуется рука помощи знающего человека. Любители навязывать свои услуги по ведению аккаунта за скромную сумму за которую можно полностью обучиться профессии smm специалиста, мимо.

Нам нужен диалог, как учителя и человека желающего научиться. Каждый труд требует оплаты, это мы понимаем. Но давайте не с денег начнем, а с конкретных действий. А деньги всегда подтянутся. С уважением.

7 лет назад
logotip12
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров