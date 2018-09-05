Поделиться опытом по smm. Устали от информационно мусора..

Приветствуем. Требуется грамотное объяснение, как двигаться по продвижения магазина винтажных часов.

Таргет

Парсинг

Реклама и прочие штуки. Мы одной ногой зашли во все эти методики, и даже освоили уже многое. Требуется рука помощи знающего человека. Любители навязывать свои услуги по ведению аккаунта за скромную сумму за которую можно полностью обучиться профессии smm специалиста, мимо.

Нам нужен диалог, как учителя и человека желающего научиться. Каждый труд требует оплаты, это мы понимаем. Но давайте не с денег начнем, а с конкретных действий. А деньги всегда подтянутся. С уважением.