Анализ ниши и стратегия продвижения видео на yotube

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок137 просмотров

Задача следующая: необходимо проанализировать нишу (конкуренты, ключевые слова и др. ) на youtube. Исходя из анализа разработать стратегию для продвижения видео в данной нише (названия видео, описание, траффик). Цель проекта - не собрать подписчиков и лайки, а продвинуть услуги по лечению алкогольной зависимости. 

7 лет назад
novikovsa
Сергей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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