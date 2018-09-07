Настроить поток заявок в группу

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Закрыт3 заявки145 просмотров

Нужно настроить поток заявок в группу ВК по разработке логотипов. Предварительно просчитать вилку стоимости заявки и количество заявок в неделю.

В комментариях обязательно пишите, был ли у вас уже подобный опыт (с упором на заявки и стоимость, а не настройка рекламы в ВК вообще). Рассматриваю отклики только от отдельных исполнителей, а не от агентств

7 лет назад
IVOMZ
Иван 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров