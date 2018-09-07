Нужно настроить поток заявок в группу ВК по разработке логотипов. Предварительно просчитать вилку стоимости заявки и количество заявок в неделю.

В комментариях обязательно пишите, был ли у вас уже подобный опыт (с упором на заявки и стоимость, а не настройка рекламы в ВК вообще). Рассматриваю отклики только от отдельных исполнителей, а не от агентств