Нужен прогон по англ. язычным доскам объявлений

Привет, друзья! Нужна помощь! Есть страничка в фейсбуке, есть страничка в инстаграмме. Как только публикую в фейсбуке, выпадает возможность одновременно сделать пост в инстаграмм. Как это происходит не имею понятия, так как есть масса других ...