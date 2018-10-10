Нужен дизайн лендинга по продаже АВТОЧЕХЛОВ

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок371 просмотр

ТЗ Тут: https://docs.google.com/document/d/1hLs-5APPL6O0AlpSeb64e_EIn3Ji9QsGYITf7RO5T3s/edit?usp=sharing

Задавайте вопросы, пишите сроки и ценник.

7 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$140
5 дней
Escrow
Все супер! Благодарю за работу!
Все супер, рекомендую!

Заявки фрилансеров

ramisalo7
27 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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