Срисовать десктоп, планшет и моб

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок248 просмотров

Добрый день!

Задание заключается в том, что нужно подготовить для верстальщика материал (psd).

Нужно перерисовать страницы Услуга и Статья на сайте.

Имеется вариант как выглядит моб (планшет) версия сайта 

https://dip96.github.io/notzub/

https://dip96.github.io/vetirinar_home/

Нужны макеты в psd

Оплата - в $

Сроки - 1-2дня

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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