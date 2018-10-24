Редизайн сайта с дальнейшим переносом на другую CMS

Огромное спасибо Игорю за проделанную работу! Настоящий профессионал своего дела. Всегда на связи, на все предложения и правки отвечал очень оперативно. В полученных макетах всё "по полочкам", аккуратно и со вкусом. Все макеты выглядит очень стильно и, в результате, получили именно то что хотели. Рекомендую как надежного исполнителя и надеюсь на дальнейшие совместные проекты!