Редизайн сайта с дальнейшим переносом на другую CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок289 просмотров

Добрый день! Ищу исполнителей по обновлению дизайна сайта с переносом на CMS Битрикс с некоторыми правками ввиду текущих задач. 

Основные цели:

1. Упростить дизайн

2. Добавить функционал (личный кабинет, оплата на сайте, интеграция с системами учета и платежными системами.

Более подробное ТЗ отправлю в личные сообщения. 

В заявке прошу указывать ссылку на свои работу по дизайну/редизайну. 

С WebMoney, QIWI не работаю. Оплата на Яндекс.Деньги, денежным переводом на карту, оплата по счету юр.лица. 

7 лет назад
Bryzgalov-v
Владимир 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$500
7 дней
Огромное спасибо Игорю за проделанную работу! Настоящий профессионал своего дела. Всегда на связи, на все предложения и правки отвечал очень оперативно. В полученных макетах всё "по полочкам", аккуратно и со вкусом. Все макеты выглядит очень стильно и, в результате, получили именно то что хотели. Рекомендую как надежного исполнителя и надеюсь на дальнейшие совместные проекты!
Приятно работать с таким заказчиком. Спасибо за интересный проект.

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

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