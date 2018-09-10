Ищу дизайнера для интернет-магазина косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт50 заявок376 просмотров

Задача: отрисовать страницы для интернет-магазина люксового косметического бренда.

Фирменный стиль уже разработан. Сайт имеется, пережил три итерации, есть потребность в улучшении.

Нужно сделать крутой, современный и красивый сайт, который создает нужное настроение. 

Дизайнер должен быть креативным, обладать хорошим вкусом и чувством прекрасного.

Предлагайте цены, но бюджет понятен и находится в рамках разумного.

Подробности по ссылке или во вложенном файле.

https://www.dropbox.com/s/4pegaw8p68xn1hw/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.docx?dl=0

7 лет назад
blue_mondays
Елена 
45 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров