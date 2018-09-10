Добрый день! Ищу исполнителей по обновлению дизайна сайта с переносом на CMS Битрикс с некоторыми правками ввиду текущих задач. Основные цели: 1. Упростить дизайн 2. Добавить функционал (личный ...
Ищу дизайнера для интернет-магазина косметики
Задача: отрисовать страницы для интернет-магазина люксового косметического бренда.
Фирменный стиль уже разработан. Сайт имеется, пережил три итерации, есть потребность в улучшении.
Нужно сделать крутой, современный и красивый сайт, который создает нужное настроение.
Дизайнер должен быть креативным, обладать хорошим вкусом и чувством прекрасного.
Предлагайте цены, но бюджет понятен и находится в рамках разумного.
Подробности по ссылке или во вложенном файле.
https://www.dropbox.com/s/4pegaw8p68xn1hw/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.docx?dl=0
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