Ищу дизайнера для интернет-магазина косметики

Задача: отрисовать страницы для интернет-магазина люксового косметического бренда.

Фирменный стиль уже разработан. Сайт имеется, пережил три итерации, есть потребность в улучшении.

Нужно сделать крутой, современный и красивый сайт, который создает нужное настроение.

Дизайнер должен быть креативным, обладать хорошим вкусом и чувством прекрасного.

Предлагайте цены, но бюджет понятен и находится в рамках разумного.

Подробности по ссылке или во вложенном файле.

https://www.dropbox.com/s/4pegaw8p68xn1hw/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0.docx?dl=0