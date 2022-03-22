Найти задание

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$5
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка69 просмотров
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Задача 

2 года назад
s_filimonova
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Olgajan
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
2 года назад
$7
20 дней
Все окей но к сожалению не выполнили работу
София, здравствуйте! Так вы пропали на месяц и только сейчас обо мне вспомнили)