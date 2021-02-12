http://joxi.ru/8AnoJGBHzJpJ3r Прогер заболел - нужно подменить его. Добавить в чат в приложение на Реакте - голосовые сообщения и отправку файлов и внести несколько правок по вёрстке.
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Нужно написать приложение для барбершопа. С несложным функционалом - возможность записи на процедуры + интегрированная программа лояльности, возможность начислять кэшбек при сканировании qr / баркода. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как и т.д.
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