Нужно написать приложение для барбершопа

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Нужно написать приложение для барбершопа. С несложным функционалом - возможность записи на процедуры + интегрированная программа лояльности, возможность начислять кэшбек при сканировании qr / баркода. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как и т.д.

3 года назад
3rr0r
42 годаВеликобритания
3 года в сервисе
Был
21 день назад