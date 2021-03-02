Добавить в чат на React Native: голосовые и файлы

$150
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки2469 просмотров
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Прогер заболел - нужно подменить его.

Добавить в чат в приложение на Реакте - голосовые сообщения и отправку файлов и внести несколько правок по вёрстке.

React
3 года назад
hardweed
Кирилл 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад