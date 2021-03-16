hardweed

Кирилл hardweed

 
32 годаРоссия/Аян
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Программист на Flutter(Dart)

    Нужно помочь прикрутить к приложению на Flutter оплату Google и Apple Pay. Обеспечить интерфейс для сканирования QR-кода на странице привязки новой карты. Информационные события после успешной / не успешной передачи данных на сервер. Уведомления. И ещё ряд задач - ...

    Flutter
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки WordPress (Custom Fields плагин)

    $25

    Задача на пару часов для разраба, который может за JavaScript, математику и Woocommerce. Нужно дополнить логику скрипта и функции слайдера для рейтинга. Сайт игровой тематики (прокачка персонажей), магаз на Woo разумеется, слайдер - товар, у которого ...

    JavascriptWordPressWooCommerce
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на WordPress вёрстка и чуть бэка

    Добрый вечер, коллеги, всех с праздниками! Праздники наступили, а работы меньше не стало =( Нужно помочь часа на 2-4 с правками по ВП. Список правок в ворде во вложение к задаче - расписал прямо педантично со скринами, ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить чат в приложение на React Native

    Чат с клиентом [list][*]Отправка текстовых сообщений [*]Отправка аудио [*]Отправка фото [*]Получение сообщений от клиента [/list]Скрин из фигмы с чатом: http://joxi.ru/vAWKJ4yTg0jO3A Проект полностью на Реакте, сервер на пхп, общается по апи. документация есть. Модуль чата независимый от других модулей приложения - ...

    ReactReact Native
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад