Нужно помочь прикрутить к приложению на Flutter оплату Google и Apple Pay. Обеспечить интерфейс для сканирования QR-кода на странице привязки новой карты. Информационные события после успешной / не успешной передачи данных на сервер. Уведомления. И ещё ряд задач - ...
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $25
Задача на пару часов для разраба, который может за JavaScript, математику и Woocommerce. Нужно дополнить логику скрипта и функции слайдера для рейтинга. Сайт игровой тематики (прокачка персонажей), магаз на Woo разумеется, слайдер - товар, у которого ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый вечер, коллеги, всех с праздниками! Праздники наступили, а работы меньше не стало =( Нужно помочь часа на 2-4 с правками по ВП. Список правок в ворде во вложение к задаче - расписал прямо педантично со скринами, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $150
http://joxi.ru/8AnoJGBHzJpJ3r Прогер заболел - нужно подменить его. Добавить в чат в приложение на Реакте - голосовые сообщения и отправку файлов и внести несколько правок по вёрстке.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт3 года назад
Чат с клиентом [list][*]Отправка текстовых сообщений [*]Отправка аудио [*]Отправка фото [*]Получение сообщений от клиента [/list]Скрин из фигмы с чатом: http://joxi.ru/vAWKJ4yTg0jO3A Проект полностью на Реакте, сервер на пхп, общается по апи. документация есть. Модуль чата независимый от других модулей приложения - ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад