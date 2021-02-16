Добавить чат в приложение на React Native

Мобильные приложенияЗакрытнет заявок1283 просмотра
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Чат с клиентом

  • Отправка текстовых сообщений
  • Отправка аудио
  • Отправка фото
  • Получение сообщений от клиента
Скрин из фигмы с чатом: http://joxi.ru/vAWKJ4yTg0jO3A

Проект полностью на Реакте, сервер на пхп, общается по апи. документация есть.

Модуль чата независимый от других модулей приложения - ничего трогать не нужно.

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React
3 года назад
hardweed
Кирилл 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад