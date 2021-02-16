Разработка мобильного приложения

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок1431 просмотр
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Разработка мобильного приложения для Android и IOS. 

Площадка для поиска исполнителей по ремонту автомобилей и поиску запчастей. 

Примеры: СТОgram и naimi.kz.

3 года назад
Yana2016
33 годаКазахстан
7 лет в сервисе
Была
2 года назад