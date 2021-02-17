Разработать приложение для арбитража трафика (android)

$100
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки3139 просмотров
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Данные условия обсуждению и изменению не подлежат!!! При отклике пишите, что ознакомились с этой информацией и полностью её принимаете.

Требуется обернуть проект из Unity под работу с арбитражем трафика, на Android.

Предоставляется экспортированный в формат Android Studio нативный проект, который должны видеть модераторы Google Play, а также модераторы всех рекламных сетей.

Требования к итоговому приложению:

1. Приложение поддерживает версии Android от 5.

2. WebView и клоака Keitaro, с передачей диплинка и меток для отображения правильного оффера. Распределение трафика: UAC – 1 гео – 1 ссылка; Facebook – нейминг из рефссылки с динамическими параметрами.

3. На стадии загрузки, пока работает проверка клоаки, должен быть экран загрузки с анимацией.

4. Интеграция приложения с Facebook SDK, Google Analytics, Metrika Yandex.

5. Интеграция приложения с Firebase, AppsFlyer.

6. При повороте экрана, браузер внутри приложения не перезагружается.

7. Готовая работа должна быть сдана в виде APK-файла и (!) исходного кода (!).

8. Производимые доработки никак не должны сказываться на функционале предоставляемого изначально проекта.

Все необходимые доступы и подробное ТЗ предоставляются.

Откликайтесь те, кто уже делал приложения для арбитража трафика тематик даттинг, гемблинг.

Android
3 года назад
sapiensvolk
Андрей 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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