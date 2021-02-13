Создать приложение app

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Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок2551 просмотр
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Нужно разработать приложение под такси. 

Интересуют разработчики с опытом.

3 года назад
Sergey_molniya
30 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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