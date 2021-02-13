Мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт11 заявок2123 просмотра
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Разработать мобильно приложение по iOS и Android

  • Туристические маршруты по городу, составленные заранее (пешком/на авто)
  • Информация об объектах города.
  • Оплата банковской картой полученных маршрутов с описанием достопримечательностей.
  • Составление личных маршрутов и загрузка их в приложение.
Аналони

  • Аудиогид Azbo
  • izi.TRAVEL
  • Guedes by Lonely Planet
  • Путеводитель “Афиши”
  • Cool Cousin
3 года назад
ninurta
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад