Android разработчик для доработки мобильного приложения

Ищем android разработчика для доработки мобильного приложения для стартапа. Стартап по принципу все в одном для автомобилистов. Есть мобильное приложение работающие на iOS. Серверная часть на laravel. Все методы и запросы к серверу логируются с использованием telescope. Таким образом можно видеть запрашиваемый и возвращаемый контент с iOS девайса. Если у вас есть iOS девайс, то вы можете самостоятельно полностью все протестить и очень легко довести разработку до конца. Если девайса нет, мы поможем с симуляцией запроса. Помимо прочего есть документированная API , но через telescop, объективно, работать удобнее. Если не пробовали, обязательно покажем и расскажем.

Нужен человек, который доделает мобильное приложение. Сейчас основной функционал у него реализован, но появились 2 довольно большие фичи, которые нужно выполнить также, как на iOS. Мы предоставим всю экспликацию экранов с iOS, а также макет из figma. Вёрстка не очень навороченная. В основном это доработку существующей верстки. С технической точки зрения стек технологий не особо расширяется, единственное, добавляется WebSocket для одного из экранов, потому что нужно обновляться налету по исходящим от сервера данным. Если с WebSocket не работали - не страшно, подскажем как его реализовывать + он был уже реализован на других проектах, есть примеры кода. Проект пишется на Java в android studio.

Зависимости в проекте:

Major libraries:

﻿'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.3.0'

'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.3.0'

'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava2:2.3.0'

'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.2.6'

'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.1.0'

'com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.9.1'

Layout:

'com.yarolegovich:discrete-scrollview:1.4.9'

'de.hdodenhof:circleimageview:2.2.0'

'com.github.bumptech.glide:glide:3.6.0'

'com.caverock:androidsvg:1.2.1'

'me.tankery.lib:circularSeekBar:1.2.0'

'devs.mulham.horizontalcalendar:horizontalcalendar:1.1.7'

3-rd party:

// Crashlytics

// DI Toothpick

// Moxy

// Range SeekBar

// Google maps

// Picasso

// Image compressing

Оплата сдельная либо почасовая. Гонорар обсуждается с кандидатом после звонка. Присылайте отклики, договоримся о времени звонка и познакомимся, подробнее расскажем о проекте, а вы расскажите о себе и покажите свои проекты.

Нужен специалист, который вывел хотя бы одно приложение в продакшн и может это подтвердить и имеет ещё какой-то багаж проектов, которые сможет показать.