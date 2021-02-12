Мобильное приложение в котором можно: 1)рассчитать стоимость проезда и вызвать любое (условно) такси(агрегатора) в городе. 2)Ознакомиться с информацией об акциях торговых сетей и ресторанов города, а также сделать заказ на доставку. 3)Создание, розыгрыш(возможно продажу), распределение и отслеживание использования ...
Android разработчик для доработки мобильного приложения
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Ищем android разработчика для доработки мобильного приложения для стартапа. Стартап по принципу все в одном для автомобилистов. Есть мобильное приложение работающие на iOS. Серверная часть на laravel. Все методы и запросы к серверу логируются с использованием telescope. Таким образом можно видеть запрашиваемый и возвращаемый контент с iOS девайса. Если у вас есть iOS девайс, то вы можете самостоятельно полностью все протестить и очень легко довести разработку до конца. Если девайса нет, мы поможем с симуляцией запроса. Помимо прочего есть документированная API , но через telescop, объективно, работать удобнее. Если не пробовали, обязательно покажем и расскажем.
Нужен человек, который доделает мобильное приложение. Сейчас основной функционал у него реализован, но появились 2 довольно большие фичи, которые нужно выполнить также, как на iOS. Мы предоставим всю экспликацию экранов с iOS, а также макет из figma. Вёрстка не очень навороченная. В основном это доработку существующей верстки. С технической точки зрения стек технологий не особо расширяется, единственное, добавляется WebSocket для одного из экранов, потому что нужно обновляться налету по исходящим от сервера данным. Если с WebSocket не работали - не страшно, подскажем как его реализовывать + он был уже реализован на других проектах, есть примеры кода. Проект пишется на Java в android studio.
Зависимости в проекте:
Major libraries:
'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.3.0'
'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.3.0'
'com.squareup.retrofit2:adapter-rxjava2:2.3.0'
'io.reactivex.rxjava2:rxjava:2.2.6'
'io.reactivex.rxjava2:rxandroid:2.1.0'
'com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.9.1'
Layout:
'com.yarolegovich:discrete-scrollview:1.4.9'
'de.hdodenhof:circleimageview:2.2.0'
'com.github.bumptech.glide:glide:3.6.0'
'com.caverock:androidsvg:1.2.1'
'me.tankery.lib:circularSeekBar:1.2.0'
'devs.mulham.horizontalcalendar:horizontalcalendar:1.1.7'
3-rd party:
// Crashlytics
// DI Toothpick
// Moxy
// Range SeekBar
// Google maps
// Picasso
// Image compressing
Оплата сдельная либо почасовая. Гонорар обсуждается с кандидатом после звонка. Присылайте отклики, договоримся о времени звонка и познакомимся, подробнее расскажем о проекте, а вы расскажите о себе и покажите свои проекты.
Нужен специалист, который вывел хотя бы одно приложение в продакшн и может это подтвердить и имеет ещё какой-то багаж проектов, которые сможет показать.
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