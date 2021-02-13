Flutter доработка проекта срочно

$800
Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок2377 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Нужна доработка приложения на Flutter. Проект срочный, оплата обсуждается. Для ознакомления с деталями выбранному кандидату нужно будет подписать NDA, все стандартно, никакой жести.

Буду рад поработать с профессионалом.

Flutter
3 года назад
UnrealSerge
Сергей 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад