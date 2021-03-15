UnrealSerge

Всем привет.Есть список задач из багов и мелких доработок по проекту в трелло.На связи есть бывший программист для у любых уточнений.Сама игра простая, но нужно оперативно внести замечания.Буду рад все осбудить ответить на все вопросы.
3 года в игрострое, уверенный мидл с реальным опытом коммерческой разработки. Совсем крупные проекты не беру, но на пару месяцев - с удовольствием поучаствую.
- Разработка игр5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно разработать парсер Facebook с возможностью выгрузки результатов в excel-файл. Разработка "под ключ" (прокси/впс/обход капчи...). Какие данные ожидаются в результате парсингаFB : [i]Друзья/подписчики юзера - [/i]ФИО, ссылка на профиль, email, дата рождения, город, моб. телефон. [i] Подписчики группы - [/i]ФИО участника, ссылка ...Базы данныхнет заявокЗакрыт3 года назад
Проект на swift с нуля, дизайн и api описаны.Все детали кандидату, бюджет и сроки обсуждаем.Схема оплаты - безопасная сделка по этапам которые согласуем с программистом.Спасибо за ваши ставки.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад
- $500
Всем привет! Нужна разработка flutter приложения, текущий программист не успевает, нужна вторая пара рук. Всё детали выбранному кандидату, буду рад сотрудничеству с профессионалом.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день! Нужен классный специалист по vue для срочный доработки фронтенда. Ничего не реального, все предварительно обсудим и согласуем. Больше деталей кандидату. Буду рад вашим ставкам. Всем спасибо за внимание.Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
- $800
Уважаемые фрилансеры! Нужна доработка приложения на Flutter. Проект срочный, оплата обсуждается. Для ознакомления с деталями выбранному кандидату нужно будет подписать NDA, все стандартно, никакой жести. Буду рад поработать с профессионалом.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт3 года назад