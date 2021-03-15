UnrealSerge

Сергей UnrealSerge

 
35 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Заголовок моей страницы

3 года в игрострое, уверенный мидл с реальным опытом коммерческой разработки. Совсем крупные проекты не беру, но на пару месяцев - с удовольствием поучаствую. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Фикс багов и доработки игры Unity

    Всем привет.Есть список задач из багов и мелких доработок по проекту в трелло.На связи есть бывший программист для у любых уточнений.Сама игра простая, но нужно оперативно внести замечания.Буду рад все осбудить ответить на все вопросы.

    Unity
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсер facebook

    Нужно разработать парсер Facebook с возможностью выгрузки результатов в excel-файл. Разработка "под ключ" (прокси/впс/обход капчи...). Какие данные ожидаются в результате парсингаFB : [i]Друзья/подписчики юзера - [/i]ФИО, ссылка на профиль, email, дата рождения, город, моб. телефон. [i] Подписчики группы - [/i]ФИО участника, ссылка ...

    Базы данныхнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ios приложение

    Проект на swift с нуля, дизайн и api описаны.Все детали кандидату, бюджет и сроки обсуждаем.Схема оплаты - безопасная сделка по этапам которые согласуем с программистом.Спасибо за ваши ставки.

    iOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приложение flutter

    $500

    Всем привет! Нужна разработка flutter приложения, текущий программист не успевает, нужна вторая пара рук.  Всё детали выбранному кандидату, буду рад сотрудничеству с профессионалом.

    Flutter
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен спец на vue срочная задача

    Добрый день! Нужен классный специалист по vue для срочный доработки фронтенда. Ничего не реального, все предварительно обсудим и согласуем. Больше деталей кандидату.  Буду рад вашим ставкам.  Всем спасибо за внимание.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Flutter доработка проекта срочно

    $800

    Уважаемые фрилансеры! Нужна доработка приложения на Flutter. Проект срочный, оплата обсуждается. Для ознакомления с деталями выбранному кандидату нужно будет подписать NDA, все стандартно, никакой жести. Буду рад поработать с профессионалом.

    Flutter
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    3 года назад