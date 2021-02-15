Проконсультировать как функционируют тестовые режимы Play.Market

Здравствуйте! Интересует внесение нескольких доработок в стандартное приложение Aвito (чтобы потом установить себе эту кастом-сборку через apk). Если вы понимаете, что это возможно сделать (что код не обфусцирован и т.п.), просьба писать в личные сообщения для обсуждения ...