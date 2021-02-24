Компилировать моб приложение и разместить на маркете

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки2426 просмотров
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Есть архив с мобильным приложениемАрхив открывается в UNITY 2019.4.18 или выше в линейке 2019.4.xкомпилировать  под ios и android и разместить на маркете

3 года назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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