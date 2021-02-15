Разработка кроссплатформенного мобильного приложения под ключ

Мобильные приложенияЗакрыт8 заявок1833 просмотра
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Добрый день.

Необходимо разработать кроссплатформенное мобильное приложение для ресторана.

Будет 2 категории: пицца и суши.

Макеты каждого экрана есть в фигме.

Front: React Native или Ionic

Back: PHP фреймворки (Laravel или YII2), также открыт к другим предложениям.

Обязательное условие: публикация приложения в AppStore и Google Play Store.

Прошу откликаться только по делу и только опытных разработчиков, спасибо

P.S. Бюджет обсуждается с Исполнителем

3 года назад
alawebtech
36 летКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
skazkiful
Игорь 
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$700
14 дней