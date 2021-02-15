Есть архив с мобильным приложениемАрхив открывается в UNITY 2019.4.18 или выше в линейке 2019.4.xкомпилировать под ios и android и разместить на маркете
Разработка кроссплатформенного мобильного приложения под ключ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо разработать кроссплатформенное мобильное приложение для ресторана.
Будет 2 категории: пицца и суши.
Макеты каждого экрана есть в фигме.
Front: React Native или Ionic
Back: PHP фреймворки (Laravel или YII2), также открыт к другим предложениям.
Обязательное условие: публикация приложения в AppStore и Google Play Store.
Прошу откликаться только по делу и только опытных разработчиков, спасибо
P.S. Бюджет обсуждается с Исполнителем
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