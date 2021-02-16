Сделать приложения для IOS и Android под арбитраж (гембл, беттинг)

Обернуть приложение под работу с арбитражем трафика, на IOS и Android. Предоставляется html5 игра со всеми источниками (пример https://www.codethislab.com/html5-game-slot-machine-arabian-nights/)Требования к итоговому приложению:1. Поддержка актуальной версии iOS и Android!2. WebView и клоака, с передачей диплинка и меток для отображения правильного оффера. Распределение трафика: UAC - 1 гео - 1 ссылка; Facebook - нейминг из рефссылки с динамическими параметрами.3. На стадии загрузки, пока работает проверка клоаки, должен быть экран загрузки с анимацией.4. Интеграция приложения с Facebook SDK, Google Analytics.5. Интеграция приложения с Firebase, AppsFlyer.6. При повороте экрана, браузер внутри приложения не перезагружается.7. Готовая работа должна быть сдана в виде APK-файла и (!) исходного кода (!).8. Производимые доработки никак не должны сказываться на функционале предоставляемого изначально проекта.Набор рекомендаций будет указано в pdf файле (ТЗ можно корректировать исходя из Вашего опыта)Указанный бюджет являеться условным!