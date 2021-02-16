Бот телеграм

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Нужно сделать бота телеграм.

Его функции: 1)ежемесячная платная подписка на канал.  То есть каждый месяц брать плату с подписчиков. 

2) партнёрская программа. Создать партнерку которая будет выплачивать вебмастерам 30% пожызненно с каждого привлечённого подписчика.

3 года назад
guest_16112539293697
3 года в сервисе
Был
3 года назад