Бот телеграм

Нужно сделать бота телеграм.

Его функции: 1)ежемесячная платная подписка на канал. То есть каждый месяц брать плату с подписчиков.

2) партнёрская программа. Создать партнерку которая будет выплачивать вебмастерам 30% пожызненно с каждого привлечённого подписчика.