Сделать баннер для сайта с описанием, как онлайн бронировать тур.

Есть старая версия сейчас, хочу заменить на более современную, можно картинок добавить или всего, что посчитаете нужным, чтобы клиенту было легко и удобно воспринимать информацию.

Текст для баннера:

Как купить тур онлайн?

1. Вы можете самостоятельно найти выбрать тур через онлайн поиск и забронировать его. Или же позвоните, наши менеджеры с удовольствием помогут в подборе тура.

2. Оформление выбранного тура онлайн

3. Оплата вашего путешествия онлайн на сайте

4. После бронирования и оплаты ожидаете подтверждение, договор и пакет документов по путешествию

5. Ну а теперь самое главное, собрать чемодан, взять паспорт и отправиться в путешествие

Мы на связи 24/7 Круглосуточная поддержка туристов

Размеры для сайта на тильду, мобильный и планшет.

Старый вариант прикрепила.