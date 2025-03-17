Требуется дизайнер для разработки карточек травяного чая. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи, несмотря на отсутствие исходных фотографий. Важно обеспечить качество и соблюдение сроков выполнения работы.
Баннер для сайта сделать
Сделать баннер для сайта с описанием, как онлайн бронировать тур.
Есть старая версия сейчас, хочу заменить на более современную, можно картинок добавить или всего, что посчитаете нужным, чтобы клиенту было легко и удобно воспринимать информацию.
Текст для баннера:
Как купить тур онлайн?
1. Вы можете самостоятельно найти выбрать тур через онлайн поиск и забронировать его. Или же позвоните, наши менеджеры с удовольствием помогут в подборе тура.
2. Оформление выбранного тура онлайн
3. Оплата вашего путешествия онлайн на сайте
4. После бронирования и оплаты ожидаете подтверждение, договор и пакет документов по путешествию
5. Ну а теперь самое главное, собрать чемодан, взять паспорт и отправиться в путешествие
Мы на связи 24/7 Круглосуточная поддержка туристов
Размеры для сайта на тильду, мобильный и планшет.
Старый вариант прикрепила.
Заявки фрилансеров
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