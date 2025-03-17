Баннер для сайта сделать

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Открыт6 заявок49 просмотров

Сделать баннер для сайта с описанием, как онлайн бронировать тур.

Есть старая версия сейчас, хочу заменить на более современную, можно картинок добавить или всего, что посчитаете нужным, чтобы клиенту было легко и удобно воспринимать информацию.

Текст для баннера:

Как купить тур онлайн?

1.      Вы можете самостоятельно найти выбрать тур через онлайн поиск и забронировать его. Или же позвоните, наши менеджеры с удовольствием помогут в подборе тура.

2.      Оформление выбранного тура онлайн

3.      Оплата вашего путешествия онлайн на сайте

4.      После бронирования и оплаты ожидаете подтверждение, договор и пакет документов по путешествию

5.      Ну а теперь самое главное, собрать чемодан, взять паспорт и отправиться в путешествие

 

Мы на связи 24/7   Круглосуточная поддержка туристов

Размеры для сайта на тильду, мобильный и планшет.

Старый вариант прикрепила.

TildaСоздание баннеров
день назад
Екатерина
 
41 год
6 лет в сервисе
Была
3 часа назад
29 отзывов(-1)
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
381 отзыв
9 часов назад
ТОП-5
Баннеры
Демид
 
29 лет
3 дня в сервисе
Был
11 часов назад
11 часов назад
Стас
 
15 лет
2 дня в сервисе
Был
2 часа назад
1 отзыв
18 часов назад
Инна
 
42 года
месяц в сервисе
Была
24 минуты назад
день назад
Дементий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
39 минут назад
3 отзыва
день назад
Дмитрий
 
29 лет
24 дня в сервисе
Был
21 час назад
день назад