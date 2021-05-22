🚀 Удобный дизайн для каждого 🔥🔥🔥

💣 Создаю дизайн

→ Лэндингов

→ Визиток

→ Корпоративных сайтов

→ Интернет-магазинов

→ Адаптивов на основе имеющегося сайта

→ Банеров

→ Прототипов

🤝 Работаю по предоплате

Чтобы понимать серьёзность каждого заказчика - беру предоплату. Но это гарантирует и вам, что за работу берусь сразу.

 Возвращаю предоплату

Если не устроит дизайн - верну  предоплаты.

Ведь я делаю сайт, который должен нравится вам, а если это не так - работа не выполнена.

 Все правки бесплатно

Хотите изменить цвет, размер, поменять местами элементы - нет проблем, только скажите.

⏰ Всё успею вовремя

Оговариваем сроки выполнения. Всегда на связи.

 Способы оплаты

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 Яндекс.Деньги (ЮMoney) 4100116805434951

 Mastercard RUB/USD 5536 9139 0415 7175