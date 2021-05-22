🚀 Удобный дизайн для каждого 🔥🔥🔥
💣 Создаю дизайн
→ Лэндингов
→ Визиток
→ Корпоративных сайтов
→ Интернет-магазинов
→ Адаптивов на основе имеющегося сайта
→ Банеров
→ Прототипов
🤝 Работаю по предоплате
Чтобы понимать серьёзность каждого заказчика - беру предоплату. Но это гарантирует и вам, что за работу берусь сразу.
Возвращаю предоплату
Если не устроит дизайн - верну предоплаты.
Ведь я делаю сайт, который должен нравится вам, а если это не так - работа не выполнена.
Все правки бесплатно
Хотите изменить цвет, размер, поменять местами элементы - нет проблем, только скажите.
⏰ Всё успею вовремя
Оговариваем сроки выполнения. Всегда на связи.
Способы оплаты
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Wmz Z790865823903
Яндекс.Деньги (ЮMoney) 4100116805434951
Mastercard RUB/USD 5536 9139 0415 7175
Действие аккаунта приостановлено!
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