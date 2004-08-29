Радость и счастье

Привет!

Меня зовут Даниил.

Я веб-разработчик, делаю дизайн и верстку сайтов.

С радостью воссоздам для тебя удобный и современный сайт

Landing Page, Верстка, Дизайн сайтов.

Почему тебе, будет интересно со мной работать?

- Готов приступать как можно скорее к задаче

- Всегда довожу дело до конца

- Не нарушаю сроки

- И постоянно на связи в WhatsApp, Vk

Мои контакты:

+7 (928) 464-60-40 (Whatsapp)

Я Вконтакте - https://vk.com/id414486031

Я на Behance - https://www.behance.net/mrdrakula

Пишите, буду рад сотрудничеству.