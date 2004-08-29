Радость и счастье
Привет!
Меня зовут Даниил.
Я веб-разработчик, делаю дизайн и верстку сайтов.
С радостью воссоздам для тебя удобный и современный сайт
Landing Page, Верстка, Дизайн сайтов.
Почему тебе, будет интересно со мной работать?
- Готов приступать как можно скорее к задаче
- Всегда довожу дело до конца
- Не нарушаю сроки
- И постоянно на связи в WhatsApp, Vk
Мои контакты:
+7 (928) 464-60-40 (Whatsapp)
Я Вконтакте - https://vk.com/id414486031
Я на Behance - https://www.behance.net/mrdrakula
Пишите, буду рад сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!