Реальные фото кранов с объектов

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт2 заявки219 просмотров

Нужны реальные фото кранов во время или после монтажа у заказчика.  Моделей несколько, пока нужны несколько фото одного крана с разных ракурсов. Доступ к объекту обеспечиваем мы, там же присутствуем во время работы. Нужен эконом вариант, бюджет урезан.

Территориально-г.Москва.

Пишите стоимость.

6 лет назад
zhilts0ff
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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