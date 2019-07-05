Реальные фото кранов с объектов

Нужны реальные фото кранов во время или после монтажа у заказчика. Моделей несколько, пока нужны несколько фото одного крана с разных ракурсов. Доступ к объекту обеспечиваем мы, там же присутствуем во время работы. Нужен эконом вариант, бюджет урезан.

Территориально-г.Москва.

Пишите стоимость.