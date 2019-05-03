Требуется фуд-стилист/ фуд-фотограф

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт4 заявки171 просмотр

требуется фуд стилист 

разработать концепцию выкладки сетов роллов (очень много, всего надо будет переснять 40 позиций)

основная проблема - красивая выкладка сетов 80 кусочков (10 роллов,полные порции)

приоритет фрилансерам в городах присутсвия ресторанов суши мастер

оплата за проект обсуждается, идеально если работаете с фуд фотографом в тандеме

в заявке указывайте город

6 лет назад
ela1991
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров