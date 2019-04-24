Необходимавертикальная фотография для календаря. Сюжет такой: Красивая девушка модельной внешности, на фоне узнаваемого места в городе. Идеально, если внешность девушки будет передавать национальность, регион/место съемки. Важно письменное согласие девушки на использование ...
Фотосъемка автомобля
Нужно чтобы по итогу были фото с самых удачных ракурсов автомобиля, территориально москва
Заявки фрилансеров
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