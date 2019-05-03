Панорамные 360 фотографы. Съемка филиалов компании в разных городах. 5

  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрытнет заявок171 просмотр

Компания производит изготовление виртуальных туров для офисов своих компаний. Нужна только съемка на зеркалку. Разрешение не меньше 10000*5000. Съемка в RAW (или DNG ... в исходник, в общем.). Желательно съемка в HDR 3кадра +-2EV. Съемка на фишай по схеме 4 кадра по сторонам + зенит + надир допустима. Главное что бы сшивалось нормально. Список городов, в которых еще не нашли исполнителя:

Актау

Альметьевск

Астана

Атырау

Владивосток

Владивосток

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

Магнитогорск

Мурманск

Новосибирск

Новосибирск

Ноябрьск

Омск

Сургут

Томск

Тюмень

Уральск

Уральск

Хабаровск

Хабаровск

Челябинск

Челябинск

Челябинск

Шымкент

Тамбов

Если город написан несколько раз, значит там несколько филиалов. В каждом филиале, примерно, 5 точек.

6 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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