Фотосъемка продукции на полках кафе и магазинов

$112
  1. Биржа фриланса
  2. Фотосъемка
Закрыт2 заявки220 просмотров

Необходимо провести фотосъемку упаковки для пищевой продукции компании GDC на полках магазинов и кафе в г. Москвы.  Что хотим получить: от 70-ти готовых фотографий после цвето и свето-коррекции, а также все исходники в формате (JPEG CMYK). Срок выполнения 7 календарных дней.  Обязательным условием является тестовая фотосъемка (без обработки) для согласования ракурсов  продукции и понимания качества работы фотографа.  

Мы предоставляем список необходимых магазинов и кафе где представлена наша продукция.  При необходимости можем предоставить письмо от компании, для предъявления его в местах съемки, при возникновении вопросов у персонала магазинов или кафе. Подробнее ознакомиться с продукцией можно на сайте https://doeco.ru/katalog/ 

Приблизительные фото-референсы в прикрепленных файлах. 

6 лет назад
guest_15632744733973
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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