Фотосъемка продукции на полках кафе и магазинов

Необходимо провести фотосъемку упаковки для пищевой продукции компании GDC на полках магазинов и кафе в г. Москвы. Что хотим получить: от 70-ти готовых фотографий после цвето и свето-коррекции, а также все исходники в формате (JPEG CMYK). Срок выполнения 7 календарных дней. Обязательным условием является тестовая фотосъемка (без обработки) для согласования ракурсов продукции и понимания качества работы фотографа.

Мы предоставляем список необходимых магазинов и кафе где представлена наша продукция. При необходимости можем предоставить письмо от компании, для предъявления его в местах съемки, при возникновении вопросов у персонала магазинов или кафе. Подробнее ознакомиться с продукцией можно на сайте https://doeco.ru/katalog/

Приблизительные фото-референсы в прикрепленных файлах.