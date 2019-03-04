Интеграция АМО с Коллибри

Необходимо разработать систему управления по ТЗ во вложении. Желательно использовать php, mysql, jquery, если необходимо фреймворк по вашему выбору. В ТЗ первая часть системы, после ее разработки получите ТЗ на вторую часть и в дальнейшем нужна ...
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Добрый день! Нужно сделать передачу Client id для звонков с калибри в амо. Сможете?
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