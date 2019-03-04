Нужен front end разработчик для web адаптивного приложения с картами

Добрый день тут необходимо сделать одно задание - добавить пару новых игр на сайт [url=http://gplay.pro/]Gplay.pro[/url]Сейчас игра только одна и весь сайт посвящён ей. Мы хотим добавить ещё две. При этом: Некоторые текущие элементы дизайна сайта должны быть изменены или ...