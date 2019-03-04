Тестовая рассылка на 5000 адресов

Необходимо разработать систему управления по ТЗ во вложении. Желательно использовать php, mysql, jquery, если необходимо фреймворк по вашему выбору. В ТЗ первая часть системы, после ее разработки получите ТЗ на вторую часть и в дальнейшем нужна ...
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Базу и письмо прикрепил. Тема такая "Доработка и продвижение вашего сайта {{ contact.FIRSTNAME }}"
В теме и в самом письме есть тег {{ contact.FIRSTNAME }} он должен заменяться на ссылку на сайт, в базе, которую высылаю это 1й столбец
Также внизу в письме есть тег {{ contact.EMAIL }} он должен заменяться на емаил получателя
И просьба переслать мне все ответы на ваши почты если таковые будут
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