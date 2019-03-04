Тестовая рассылка на 5000 адресов

$15
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Тестовая рассылка на  5000 адресов. Доставка более 90%. Также требуется детальный отчет об открытиях и переходах.

Базу и письмо прикрепил. Тема такая "Доработка и продвижение вашего сайта {{ contact.FIRSTNAME }}"

В теме и в самом письме есть тег {{ contact.FIRSTNAME }} он должен заменяться на ссылку на сайт, в базе, которую высылаю это 1й столбец

Также внизу в письме есть тег {{ contact.EMAIL }} он должен заменяться на емаил получателя

И просьба переслать мне все ответы на ваши почты если таковые будут 

5 лет назад
glebk1
Глеб 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад