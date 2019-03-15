Сделать копию сайта и установить всё на шаблон WP

Веб-программированиеЗавершен5 заявок164 просмотра
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Требуется скопировать сайт и установить на шаблон WP. Около 500-600 стр.Обязательно: опыт работы и ежедневная связь.   Оплата строго по факту выполненной работы.   Возможно сотрудничество с начинающим специалистом.  Прошу сразу указывать цены. Всем заранее спасибо!

5 лет назад
Affair1
Андрей 
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kate-petrova
Петрова 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$109
5 дней
Задание выполнено в установленный срок и качественно. Сотрудничество продолжим. Рекомендую!
Все нормально, сотрудничеством довольна.