Программа для менеджеров

Заинтересованы в разработке программы для менеджеров. По типу CRM, но без отчетов, воронок, телефонии и тому подобного. Основные моменты.

Работа команды от 10 человек, желательно, чтобы можно было работать прямо из программы со своей почтой (у каждого своя, mail, gmail и т.д.).

База данных по клиентам с контактами и возможностью добавлять примечания.

Задачник, где можно ставить задачи менеджеру или нескольким одновременно.

Разграничение прав доступа.

Общий чат.

Как основу для понимания посмотрите Outlook, раньше работали в нем.

Прошу сообщить ориентировочную стоимость работ, сроки ее выполнения.

Рассмотрим готовые проекты, подходящие под описание, с возможной доработкой под нашу компанию.