Программа для менеджеров

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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Заинтересованы в разработке программы для менеджеров. По типу CRM, но без отчетов, воронок, телефонии и тому подобного. Основные моменты.   

Работа команды от 10 человек, желательно, чтобы можно было работать прямо из программы со своей почтой (у каждого своя, mail, gmail и т.д.).  

База данных по клиентам с контактами и возможностью добавлять примечания.   

Задачник, где можно ставить задачи менеджеру или нескольким одновременно.   

Разграничение прав доступа.   

Общий чат.   

Как основу для понимания посмотрите Outlook, раньше работали в нем.   

Прошу сообщить ориентировочную стоимость работ, сроки ее выполнения.   

Рассмотрим готовые проекты, подходящие под описание, с возможной доработкой под нашу компанию.

5 лет назад
Georgiu_Eliseev
30 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад