Поправить скрипт работы с api-metrika

$5
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Есть скрипт работы с https://tech.yandex.ru/metrika/ во вложении.

Скрипт морально устарел в плане авторизации по токену.

Необходимо внести правки позволяющие работать скрипту, с новыми требованиями авторизации.

https://tech.yandex.ru/metrika/doc/api2/intro/authorization-docpage/#authorization

5 лет назад
damapic
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад