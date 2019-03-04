Доработка формы заявки для сайта на Wordpress

Есть сайт сверстанный и натянутый на wordpress. Необходимо доработать функционал формы заявки (типа калькулятора, но просто отправляет все выбранные поля на почту в заявке) и подключить модуль отправки заявок на почту. В частности добавить выпадающий список выбора города, раскрывающееся дополнительное текстовое поле при выборе варианта Другое и добавить раскрывающееся поле Количеству уровней штабелирования с выпадающим списком вариантов.

На сайте bg.logika.agency в блоке Расчет стоимости.

1. Отправка заявок на почту с возможностью редактирования Емейла куда отправлять из админки сайта,

2. Выбор города в выпадающем списке при нажатии на Санкт-Петербург (еще варианты Москва, Екатеринбург, Новосибирск)

3. Добавить поле Количество уровней штабелирования, если чекнуто Напольное хранение (варианты ответа Нельзя штабелировать/1/2/3 и более)

4. В выборе Что храним если выбрали Другое, то показывать текстовое поле для ввода своего варианта.