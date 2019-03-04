Нужно Внедрение Amocrm, Roistat, Телефонии

Что необходимо сделать:

1. Проработать воронку продаж и карточки по двум проектам:

1 проект

2 проект

В результате настроены воронки и карточки клиента для отдела продаж, которые максимально согласуются с бизнес-процессами 2-х направлений

Проработать воронку digital Pipeline: настроить создание автоматических задач при переходе из этапа в

Создать автоматическую смену этапа при выполнении определенного условия в карточке сделки (например, если галочка поставлена, значит автоматически перемести на следующий этап)

Настроить интеграцию почт с воронками продаж

2. Настроить интеграцию с телефонией по двум проектам

Совершение звонков с использованием телефонии из карточки контакта,посредством Click to call

Всплывающее окно с номером звонящего при входящем вызове с возможностью заполнения данных о клиенте

Автоматическое создание контакта при поступлении звонка с неизвестного номера

Автоматическое создание задач на пропущенный входящий звонок

Запись всех звонков и прикрепление записей в карточку контакта

3. Настроить Roistat для каждого проекта:

Полноценно подключить к двум сайтам

Купить несколько номеров в Roistat для каждого проекта

Обеспечить подмену номера телефона на сайте на номера Roistat для полноценной аналитики звонков

Настроить коллтрекинг

Настроить передачу лидов по звонку в Roistat, а затем в amocrm

Настроить интеграцию amocrm и Roistat (обеспечить передачу лидов с сайтов (с форм) в систему скозной анатилики и затем в црм)

Обеспечить корректную работу счетчиков Roistat на каждом сайте