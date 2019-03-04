Нужно Внедрение Amocrm, Roistat, Телефонии

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Что необходимо сделать: 

1. Проработать воронку продаж и карточки по двум проектам: 

1 проект 

2 проект 

В результате настроены воронки и карточки клиента для отдела продаж, которые максимально согласуются с бизнес-процессами 2-х направлений 

Проработать воронку digital Pipeline: настроить создание автоматических задач при переходе из этапа в 

Создать автоматическую смену этапа при выполнении определенного условия в карточке сделки (например, если галочка поставлена, значит автоматически перемести на следующий этап) 

Настроить интеграцию почт с воронками продаж 

2. Настроить интеграцию с телефонией по двум проектам 

Совершение звонков с использованием телефонии из карточки контакта,посредством Click to call 

Всплывающее окно с номером звонящего при входящем вызове с возможностью заполнения данных о клиенте 

Автоматическое создание контакта при поступлении звонка с неизвестного номера 

Автоматическое создание задач на пропущенный входящий звонок 

Запись всех звонков и прикрепление записей в карточку контакта 

3. Настроить Roistat для каждого проекта: 

Полноценно подключить к двум сайтам  

Купить несколько номеров в Roistat для каждого проекта 

Обеспечить подмену номера телефона на сайте на номера Roistat для полноценной аналитики звонков 

Настроить коллтрекинг 

Настроить передачу лидов по звонку в Roistat, а затем в amocrm 

Настроить интеграцию amocrm и Roistat (обеспечить передачу лидов с сайтов (с форм) в систему скозной анатилики и затем в црм) 

Обеспечить корректную работу счетчиков Roistat на каждом сайте 

5 лет назад
Georgiu_Eliseev
30 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад