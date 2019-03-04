Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок219 просмотров
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Добрый день!

Необходимо выполнить доработки по сайту, адрес сайта www.globalsurvey.ru.

Доработки в основном графического характера. Постараюсь описать, что именно необходимо сделать, но для удобства желательно, чтобы была возможность личной встречи с исполнителем или возможность использования TeamViewer.

Перечень работ:

  • Раздел Сертификаты переделать в раздел "О компании", добавить карту с городами
  • Заменить логотип на новый на всех страницах
  • Раздел консультация переделать в раздел «Новости»
  • Оптимизировать картинки и текст на мобильной версии
  • На мобильной версии добавить кнопку перехода на стандартную версию
  • Редактировать краткое описание компании при выдаче в поиске
  • Редактировать подпись на странице избранное
  • Подправить фавикон.
Просьба откликаться только людям, имеющим опыт в работе с Битриксом. 

Обязательно соблюдение заранее оговоренных сроков! 

Жду Ваших предложений!

5 лет назад
0000msk
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад