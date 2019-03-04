Доработка сайта

Нужно исправить баги по верстке и программированию на десктопной версии сайта. Сайт на modx revo Заинтересованным в проекте скину тз на все правки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо выполнить доработки по сайту, адрес сайта www.globalsurvey.ru.
Доработки в основном графического характера. Постараюсь описать, что именно необходимо сделать, но для удобства желательно, чтобы была возможность личной встречи с исполнителем или возможность использования TeamViewer.
Перечень работ:
- Раздел Сертификаты переделать в раздел "О компании", добавить карту с городами
- Заменить логотип на новый на всех страницах
- Раздел консультация переделать в раздел «Новости»
- Оптимизировать картинки и текст на мобильной версии
- На мобильной версии добавить кнопку перехода на стандартную версию
- Редактировать краткое описание компании при выдаче в поиске
- Редактировать подпись на странице избранное
- Подправить фавикон.
Обязательно соблюдение заранее оговоренных сроков!
Жду Ваших предложений!
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