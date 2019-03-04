Доработка сайта

Добрый день!

Необходимо выполнить доработки по сайту, адрес сайта www.globalsurvey.ru.

Доработки в основном графического характера. Постараюсь описать, что именно необходимо сделать, но для удобства желательно, чтобы была возможность личной встречи с исполнителем или возможность использования TeamViewer.

Перечень работ:

Раздел Сертификаты переделать в раздел "О компании", добавить карту с городами

Заменить логотип на новый на всех страницах

Раздел консультация переделать в раздел «Новости»

Оптимизировать картинки и текст на мобильной версии

На мобильной версии добавить кнопку перехода на стандартную версию

Редактировать краткое описание компании при выдаче в поиске

Редактировать подпись на странице избранное

Подправить фавикон.

Просьба откликаться только людям, имеющим опыт в работе с Битриксом.

Обязательно соблюдение заранее оговоренных сроков!

Жду Ваших предложений!