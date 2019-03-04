Проработать вывод условия фильтра

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Нужно на сайте CarAutoStudio, продублировать условия фильтра в горизонтальном виде. На сайте уже это реализовано в разделе "камеры заднего вида". Нужно сделать по аналогии в другом разделе   

Покажу все как надо реализовать

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва