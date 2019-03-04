Доработать форму заявки

Добрый день! Нужно поменять пароль и может как нибудь защитить от взлома сайт! http://vetpomosh24.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте иметься форма заявки. После оставления заявки письмо на почту приходит без ЮТМ метки. Тоесть письмо на почту должно приходить с меткой о том с какого ресурса/ рекламы(яндекс/гугл) пришла заявка.
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