Доделать немного сервис быстрых лотерей!

Добрый день! Необходимо выполнить доработки по сайту, адрес сайта www.globalsurvey.ru. Доработки в основном графического характера. Постараюсь описать, что именно необходимо сделать, но для удобства желательно, чтобы была возможность личной встречи с исполнителем или возможность использования TeamViewer. Перечень работ: [list=1][*]Раздел ...