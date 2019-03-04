Доделать немного сервис быстрых лотерей!

$10
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки165 просмотров
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Вывести таблицу о юзере в окошке. ( там всё есть) осталось только вывести! так как дизайн сменили. Убрать пару недочётов.

5 лет назад
Ambrazura
Николаев 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
23 дня назад